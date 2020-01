Anche la Juve faticherebbe a mettere in fila 9 vittorie di fila, le stesse che ha ottenuto la Lazio. Parola dell'ex capitano biancoceleste Stefano Mauri, sulle frequenze di Radiosei: "La Lazio ha imparato a vincere. Nove partite di fila non si vincono per caso, si può dire che la Lazio è diventata una grande squadra. Un filotto del genere fa fatica a farlo anche la Juventus. Il campionato è lungo, l'obiettivo rimane la Champions League. Una volta raggiunto matematicamente il quarto posto si può guardare al calendario e al distacco con i primi. Per il bene di tutti ora bisogna pensare alla Champions. La Lazio ha dimostrato che pensando una partita alla volta può battere chiunque, se comincia a fare calcoli può essere pericoloso: gli uomini di Inzaghi non sono abituati a questo".