Lo stop del campionato di Serie A, addirittura a rischio sospensione, suscita malumori e scontento. Molte squadre, nonostante l'emergenza sanitaria in atto, criticano la gestione del calcio, e temono di veder lesi i propri interessi. In questa direzione vanno le parole del n.1 del Benevento, Vigorito, ma l'ex attaccante Floro Flores tira in ballo anche la Lazio, ai microfoni di tuttosalernitana.com: “Se fossi la Lega manderei in A direttamente la prima in classifica stabilendo la retrocessione per l’ultima, con spareggi playoff e playout come previsto da regolamento. In questo momento è molto triste sentire qualcuno che parla di secondo o terzo posto, c’è la salute della gente che deve essere messa davanti a tutto. Sarò ripetitivo, ma abbiamo le famiglie a casa e la vera ingiustizia è che ci sono persone in ospedale che stanno soffrendo. Se il Benevento si lamenta, la Lazio che dovrebbe dire? Nessuno poteva prevedere questo scenario drammatico per il Paese"