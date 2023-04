Simone Verdi, trequartista del Verona ed ex Napoli (stagione 2018-19, 24 partite e 4 gol), parla ai microfoni di DAZN prima del match in casa del Napoli: "Il Napoli è una grande squadra. Faranno riposare qualche giocatore, ma sarà comunque complicata e dovremo essere pronti per portare a casa punti".