Francesco Calzona, storico vice di Maurizio Sarri al Napoli, ha parlato ai microfoni di GianlucadiMarzio.com: "Io vice Sarri? È chiaro che ora si parli così, mi lusinga perché il nostro è stato un percorso importante che ci ha portati ad altissimi livelli. Quest'etichetta non mi disturba, ma ora sono pronto ad affrontare una nuova avventura da primo allenatore. È arrivato il momento di prendere una squadra. Spesso ci sono delle remore ad affidare le squadre agli allenatori in seconda, ma è una cosa che mi fa arrabbiare. Ho fatto tutte le categorie e di certo non ero un vice che si limitava a portare le casacche. Tutti gli allenatori all'inizio non hanno esperienza di gestione, chi come me ha fatto il secondo a livelli importanti ne ha ancora di più, come se avesse fatto l'università. E credo sia un valore aggiunto".