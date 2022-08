Due gol in tre partite,. Dopo il flop al Norwich vuole rilanciarsi, la Bundesliga è la sua confort-zone: 8 gol in carriera, tutti in Germania tra Stoccarda, Schalke e Hoffenheim. Arrivato meno di un mese fa, ha segnato in Coppa di Germania al debutto con la nuova maglia - entrando nel finale - e ieri, nella vittoria in campionato contro il Bochum.- Nazionale turco e: “Me lo ha chiesto, e a lui non dico di no”. Anche dietro la scelta di lasciare la Turchia per la Germania c’è l’Imperatore Terim: “Per me è una figura paterna, gli devo tantissimo”. Era gennaio 2019 quando la famiglia Kabak fece le valigie per andare in Germania: lui insieme a papà Eyüp (direttore di una prigione), la moglie Necla e gli altri figli Emre e Zelal.- E pensare che nel futuro di Bakak ci sarebbe stata l’Italia.: i tedeschi avevano fatto un’offerta superiore alla clausola, così il difensore sbarcò in Bundesliga., che lo mette al primo posto nella lista degli obiettivi: contatti continui con gli agenti, ma l’offerta più convincente arriva dal Liverpool. Poco male per il Milan, che prenderà Tomori. Kabak l’Italia l’ha sempre sfiorata, senza mai andare oltre. Ora ha scelto l’Hoffenheim per rilanciarsi, e dopo le prime partite ha già capito come fare.