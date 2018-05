Spalletti vuole Politano. Questa l'indiscrezione lanciata dalla Gazzetta dello Sport, che spiega come l'attaccante neroverde, richiesto anche dal Napoli, dia precedenza ai nerazzurri nelle sue preferenze.



“L’Inter incassa un deciso attestato di stima da parte di Matteo Politano. «Precedenza ai nerazzurri», è questa l’indicazione del 24enne talento offensivo del Sassuolo, autore di un finale di stagione strepitoso con annessa convocazione in Nazionale. È tra l’altro Luciano Spalletti uno degli «sponsor» principali di Politano. Il tecnico nerazzurro ha naturalmente già illustrato il proprio pensiero ad Ausilio sul fronte degli acquisti necessari, e gran parte del lavoro del d.s. andrà concentrato proprio a livello di esterni offensivi. Lucio ha bisogno di uomini rapidi, capaci di creare superiorità numerica nello stretto e di garantire magari la doppia cifra in classifica cannonieri. Ebbene, un identikit vicinissimo alle caratteristiche di Politano, undici gol in questa stagione, dieci dei quali in campionato. Impressionante il cambio di marcia negli ultimi due mesi: sette reti in dieci partite, bucate fra le altre Napoli, Milan e Inter”.