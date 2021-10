: novembre 2018, 0-0 col Portogallo in Nations League.fino al 50% della capienza (ci saranno quindi circa 37.000 spettatori), come da protocollo.. La vittoria da 5 stelle più lontana nel tempo è la. 1-0, gol di Guaita, prestazione maiuscola del Peppin Meazza, che all'epoca folleggiava con la maglia dell'Inter. Gli Anni 50 sono segnati da un'amichevole di lusso, quella col, nel tabellino marcatori ci finiscono Virgili, il possente centravanti della Fiorentina detto Pecos Bill autore di una doppietta e De Sordi, il difensore verdeoro che segna un'autorete.. Quell'edizione la vince il Brasile di Pelé e Garrincha, di Didì (l'unico presente due anni prima contro gli azzurri) e Vavà. Il decennio successivo - quello degli Anni 60 - vive di un’unica partita storica, quella contro l'. Siamo a novembre, qualche mese prima l'Italia ha vissuto una delle sue pagine più nere al Mondiale inglese, sconfitta a sorpresa dalla Corea del Nord. La squadra azzurra è in una fase di passaggio, al posto del CT Fabbri (cacciato dopo il fallimento mondiale) c’è il suo vice, Valcareggi. A lui è toccata la ricostruzione. Contro l’Urss decide un gol dello stopper Guarneri. In quel’Italia - piccolo record - ci sono ben 8 giocatori dell'Inter.Andiamo avanti: nell’l'Italia gioca una delle partite più convincenti di quegli anni, rifilando unin una gara valida per le qualificazioni ad Euro 1972. E’ un sabato di sole, Gigi Riva segna una doppietta (l'altra rete è di Boninsegna) e festeggia così il ritorno al gol a un anno da un serio infortunio che sembrava dovesse pregiudicare la carriera. Per dire dell’abbondanza di talenti in quel periodo. I cinque dell’attacco erano: Mazzola, Benetti, Boninsegna, Rivera e Riva, con Corso entrato nella ripresa. Il decennio degli Anni 70 schiude con un altro(Bettega, Rossi su rigore e Tardelli i marcatori), stavolta all', pochi mesi prima c'è stato il Mondiale in Argentina e proprio l'Olanda ci ha superato al fotofinish, andando a giocarsi la finale contro i padroni di casa. San Siro ha visto anche un, dopo una combinazione con il suo amico Roberto Baggio, in una partita decisiva verso il cammino a Usa 94. Così come - praticamente nel suo giardino di casa -. Da menzionare che quelle due reti del «Maestro» furono segnate entrambe su calcio di punizione, una per tempo.Infine, qualche curiosità statistica.(andando a ritroso, tre gli 0-0 contro Portogallo in Nations League,e l'amichevole con la Germania),(qualificazioni Mondiali 2014).. L'ultima sconfitta a Milano risale a quasi un secolo fa, era il 1925 quando gli azzurri vennero battuti dall’Ungheria 1-2. Ma accadde nello stadio di Viale Lombardia. L’altra sconfitta - la 2ª in 58 incontri - è addirittura del 1910, stavolta all'Arena Civica e ancora una volta per mano dell’Ungheria (0-1).