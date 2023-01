La Juventus vince ancora di misura, contro l'Udinese è arrivato l'ottavo successo consecutivo, il quinto con il risultato 1-0. E' il 'corto muso' di Massimiliano Allegri, che in conferenza stampa al termine dell'incontro ha difeso il risultato: "Credo che, se non prendi gol, mal che vada pareggi. Questo l'hanno ricostruito i giocatori, con un atteggiamento diverso. Fare un centimetro in più. Il merito è della squadra. Di chi gioca, di chi subentra. E' l'unico modo per giocare più partite possibili. Sperando che possano rientrare anche gli altri, per far respirare chi giocherà una partita ogni 4 giorni".



ADANI INCONTENTABILE - Una spiegazione che tuttavia non soddisfa tutti, certamente non Lele Adani che a 90° Minuto ha risposto a distanza ad Allegri: "Lui ha tenuto la squadra concentrata quando non c’erano nemmeno i cambi, solo i giovani. Ricordo che con 38 0-0 si retrocede, i gol bisogna farli. La Juve vuole vincerla la partita".