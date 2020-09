Lasta portando avanti su binari paralleli i due obiettivi più importanti per il proprio attacco. Due soluzioni non semplici seppur per motivi incredibilmente differenti che portano ad. Per il primo il rallentamento è dovuto ai mancati accordi fra Roma e Napoli per la cessione di Arkadiusz Milik (ormai abbandonato dai bianconeri), maSe infatti la Juventus ha trovato un principio di intesa con l'entourage dell'attaccante uruguaiano,Il motivo è infatti legato aldi Suarez, uruguaiano al 100%, ma con la possibilità di ottenere anche quello comunitario.come la moglie Sofia Balbi, cittadina italiana (friulana) come i tre figli,che potrebbe ottenere in quanto dispone di un contratto di lavoro di almeno due anni in Spagna.In questo momento, quindi,a disposizione con Arthur (Brasile) e McKennie (Stati Uniti). Se per la Liga Suarez è considerato comunitario, per la Serie A e lo stato italiano non lo è e lo dimostra un precedenti simile capitato all'Inter nell'estate 2018., rinunciando di fatto al colpo Vidal: più oneroso a onor del vero, ma altrettanto extracomunitario di passaporto così come Lautaro Martinez arrivato quell'estate dal Racing.Ribadendo prima di tutto la necessità che si svincoli dal Barcellona per poter approfondire i discorsi con la Juventus, paffinché la sua posizione venga esaminata (e va detto che in tempi di Covid non sarà semplice fissare un appuntamento). Servirà un po' di tempo in più, ma a differenza di Keita-Inter i tempi tecnici per chiudere l'affare potrebbero esserci senza grossi intoppi.