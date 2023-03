Harry Maguire ha parlato in conferenza stampa del futuro dell'Inghilterra e degli obiettivi in vista del prossimo Europeo. “Se non vinciamo il torneo, sarà un fallimento. Dobbiamo prima qualificarci ed è un girone difficile. Ma questa è la mia mentalità. Ho partecipato a tre tornei importanti e ci sono andato molto vicino. Credo che abbiamo i giocatori per vincerla. Abbiamo giocato molto bene ai Mondiali e siamo stati eliminati da una buona Francia. Possiamo competere e se le giochiamo dieci volte probabilmente sarebbero più vittorie che sconfitte. Tuttavia, negli anni hanno dimostrato di riuscire a portare a termine il lavoro meglio dell’Inghilterra”.