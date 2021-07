IL TABELLINO:

. Solo Sterling era all’altezza del suo rendimento, mentre Kane continuava a segnare. Ma quando è iniziato il secondo tempo, la squadra di Southgate è esplosa con tutta la sua potenza.. Dopo la trasferta vittoriosa di Roma, l’Inghilterra tornerà a casa sua, a Wembley, e mercoledì sera con lo stadio pieno sarà favorita nella semifinale sulla Danimarca.Quanto all’Ucraina, all’Olimpico ha profondamente deluso anche se era il primo quarto di finale di un Europeo della sua storia.Il ct ucraino aveva impostato una squadra con una difesa a 5, con Karavaev e Mykolenko sugli esterni, con i talentuosi Shaparaneko e Zinchenko a centrocampo per innescare i due attaccanti Yaremchuk e Yarmolenko. La strategia era fin troppo chiara: difendere e ripartire.L’Inghilterra, che Southgate aveva rimesso con la difesa a 4, dopo quella a 3 con cui aveva eliminato la Germania, ha preso subito la palla e ha cominciato a farla girare nella metà campo avversaria., davanti invece che dietro, il capitano ha colpito di destro e ha segnato. Erano passati tre minuti e mezzo, per l’Ucraina era già notte fonda.La partita si è afflosciata. L’Inghilterra non aveva più alcuna necessità di tenere un ritmo alto come nei primi minuti, anche perché il salto da Londra a Roma, climaticamente parlando, si faceva sentire.Ha avuto una buona occasione solo per un errore in uscita di Walker, ma il tiro di Yaremchuk è stato deviato in angolo da Pickford.Il gioco dell’Inghilterra si accendeva solo quando transitava dalle parti di Sterling, il cui spunto era irresistibile per Karavaev pur rafforzato dalla presenza di Zabarnyi. Con un altro guizzo, ha creato l’occasione per Rice: la sventola dal limite dell’area è stata respinta a mani aperte di Bushchan. Ogni tanto si affacciava in partita anche Sancho, il terzo esterno destro schierato da Southgate in questo Europeo dopo Foden e Saka, ma nella zona centrale di Mount la palla non arrivava mai.Al 35' si è fatto male Kryvtsov e Shevchenko ha anticipato il cambio che avrebbe fatto sicuramente nell’intervallo, al posto del difensore ha messo un esterno d’attacco, Tsygankov, e ha riportato l’Ucraina a un modulo più offensivo, il 4-1-4-1, con Sydorchuk davanti alla difesa, Yarmolenko a destra, Tsygankov a sinistra, Shaparenho e Zinchenko in mezzo al centrocampo e Yaremchuk centravanti.Per il guardalinee, al momento dell’assist Shaw era in fuorigioco, in realtà se la palla di Sancho fosse entrata, il Var avrebbe convalidato il gol perché il terzino inglese era in posizione regolare.Brych ha fischiato una punizione sulla trequarti per un contatto di Sydorchuk su Kane, anche se non era fallo. Sul sinistro tagliato e velenoso di Shaw è finito sulla testa di Maguire che l’ha girato in rete. Il difensore del Manchester United era tenuto in gioco da Zinchenko e non tenuto (nella marcatura) da Matviyenko.A 40' dalla fine non c’era più partita, l’Ucraina era scomparsa. Southgate ha tolto Rice per mettere Henderson che l’ha presto ripagato con il 4-0, ancora con un colpo di testa su angolo di Mount.Bushchan; Zabarnyi, Kryvtsov (dal 36' Tsygankov), Matviyenko; Karavaev, Sydorchuk (dal 64' Makarenko), Zinchenko, Mykolenko; Yarmolenko, Yaremchuk, ShaparenkoPickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw (dal 64' Trippier); Phillips (dal 64' Bellingham), Rice (dal 57' Henderson); Sancho, Mount, Sterling (dal 64' Rashford); Kane (dal 73' Calvert-Lewin).4' Kane, 46' Maguire, 50' Kane, 63' HendersonF. Brych (Germania)