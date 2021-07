Cresce l’attesa per Inghilterra-Ucraina, l’ultimo quarto di finale che si giocherà questa sera a Roma alle 21. Più che della partita, negli scorsi giorni si è parlato molto delle possibili misure di sicurezza per i tifosi che arrivano dall’estero delle due squadre. Il sottosegretario alla Salute Sileri aveva detto giovedì che avrebbero organizzato un “piano per fronteggiare la situazione”.

Sono attesi tifosi inglesi provenienti dal Regno Unito ma anche da Spagna e Dubai, i quali dovranno comunque rispettare una quarantena preventiva di cinque giorni. Misura di sicurezza più ferrea per gli ucraini, che dovranno invece farne dieci. Chi arriva da fuori non potrà nemmeno avvicinarsi allo stadio: l’UEFA ha annullato i loro biglietti e intorno al Foro Italico saranno presenti vari check-point della polizia. Inoltre, il Comune di Roma ha anche emanato un’ordinanza anticipando alle 18 il divieto di acquisto di alcolici e alle 20 da asporto.