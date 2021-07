Giocheremo la finale contro i padroni di casa.Per conquistare l’Europeo dovremo vincere in trasferta., ma sarebbe stato lo stesso anche in caso di sconfitta degli inglesi: la Danimarca è una squadra forte e per noi non sarebbe stata di sicuro una passeggiata., sotto questo aspetto. Che in realtà era un rigorino, perché. E soprattutto l’arbitro Makkelie avrebbe dovuto fermare l’azione, ben prima che Sterling entrasse in area, perchéLa Danimarca era molto italiana, col milanista, l’udinese, l’atalantinoe il doriano. Aveva poco da perdere, giocava in casa dell’Inghilterra in uno stadio emozionante, pieno come non vedevamo e non sentivamo da anni.. Sterling è arrivato alla conclusione, ma centrale e debole. Dopo i primi 10', però, la Danimarca è uscita con i lanci da dietro di Kjaer e col palleggio, con cui ha costruito una prima buona occasione. La seconda è stata di Damsgaard che ha puntato Stones, lo ha saltato accentrandosi e con un tiro alla Insigne, un tiro a giro, ha messo la palla a pochi centimetri dal palo più lontano. L’Inghilterra si difendeva bene con Walker (ha chiuso Damsgaard con una perfetta diagonale) e puntava tutto sulla velocità di Sterling. Mancava invece l’apporto di Saka, perso sulla destra.La squadra di Hjulmand stava giocando di più e meglio di quella di Southgate quando è andata in vantaggio. Fallo di Shaw su Christensen,, il tiro non era angolatissimo, in ogni caso è stato un gran gol.L’Inghilterra ha reagito in un attimo e lo ha fatto aumentando la velocità della sua azione, soprattutto nella parte finale. Rientrando a metà campo, dopo la rete subita, il capitano aveva fatto un gesto ai compagni, toccandosi la tempia con l’indice della mano destra: usiamo la testa. L’esempio è arrivato proprio da lui che si è trasformato in rifinitore. Prima occasione: Kane, da vera ala destra, ha bruciato Kjaer sullo spunto e messo la palla buona per Sterling che ha anticipato Stryger Larsen e davanti a Schmeichel gli ha scaricato il pallone sul petto.(con Højbjerg che ha tardato il contrasto col capitano). Se la palla non l’avesse toccata il milanista, l’avrebbe cacciata dentro Sterling.Nella ripresa la Danimarca non ha smesso di giocare, attaccava attraverso Braithwaite e teneva in apprensione la difesa dell’Inghilterra. Che si è avvicinata al raddoppio quando una punizione laterale di Mount è stata girata in porta di testa da Maguire e Schmeichel, per toglierla di lì, ha fatto una prodezza. Quando la nazionale di Southgate ha alzato il ritmo, al 22' il suo collega ha provveduto a fare i primi tre cambi: Poulsen per Damsgaard, Norgaard per Dolberg e Wass per Stryger Larsen. Dal 3-4-2-1 è passato al 3-5-2: l’ex viola Norgaard era entrato proprio per dare sostanza al centrocampo. Nell’Inghilterra, il primo cambio è stato giusto: fuori Saka (in ombra, assist a parte), dentro il gioiello amato dal popolo di Sua Maestà, Grealish, mentre Sterling è andato a destra. A 10' dalla fine si è fermato anche Christensen e al suo posto è entrato l’ex doriano Andersen. Dall’80' al 90' pressione ancora danese, con l’Inghilterra che si è tirata indietro.che prima dei supplementari è stato costretto a togliere il combattente Delaney, ormai sfibrato, e ha fatto entrare Jensen.Southgate ha rafforzato il centrocampo con Henderson al posto di Rice e Foden per Mount. Ora più Inghilterra che Danimarca. Schmeichel ha fatto un’altra paratona su Kane, Sterling ci ha provato, Grealish pure. GE’ scappato via, sulla destra, sul fondo,, quello che porta l’Inghilterra alla finale contro l’Italia.. Makkelie avrebbe dovuto interrompere il gioco prima che Sterling entrasse in area. Per difendersi nel secondo tempo supplementare, Southgate ha tolto Grealish, entrato nella ripresa, per mettere un terzino, Trippier.: 30' Damsgaard (D), 39' autogol Kjaer (I), 104' Kane (I).(4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Rice (95' Henderson), Phillips; Saka (69' Grealish) (106' Trippier), Mount (95' Foden), Sterling; Kane. Ct. Southgate.(3-4-3): Schmeichel; Christensen (79' Andersen), Kjaer, Vestergaard (105' Wind); Stryger Larsen (67' Wass), Delaney (88' Jensen), Hojbjerg, Maehle; Braithwaite, Dolberg (67' Norgaard), Damsgaard (67' Poulsen). Ct. Hjulmand.: D. Makkelie (Olanda).: 49' Maguire (I), 72' Wass (D).