Roberto Rosetti para le polemiche. Dopo i retropensieri sulla designazione di Anthony Taylor, arbitro inglese, per Italia-Austria, il capo dei fischietti Uefa ha fatto chiarezza. Precisando che le tensioni tra Roma e Londra e le schermaglie tra Draghi e Boris Johnson non hanno minimamente influito. "È un grande arbitro, è stato designato per una partita importante come Italia-Austria, come lo sono anche le altre sette" ha spiegato a Istanbul nell'illustrare i numeri degli arbitri di Euro2020. "È un direttore di gara eccellente, sta facendo un grande torneo, anche dal punto di vista tecnico, è in gran forma. Non ci sono altri motivi per la sua designazione". Taylor, inoltre, era direttore di gara di Danimarca-Finlandia, gara in cui Christian Eriksen ha accusato un malore in campo: "Tutti hanno riconosciuto come sia stato perfetto, ha gestito alla grande il momento difficile, siamo orgogliosi del suo sangue freddo. Gli arbitri devono fermare subito la partita in queste situazioni e sono pronti a farlo, come ha dimostrato Taylor. Anthony è stato fantastico. È un arbitro di prim’ordine. È un ottimo direttore di gara e sta disputando un grande torneo".