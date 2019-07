Sono tanti gli allenatori italiani che negli ultimi anni hanno tentato la fortuna in Premier League. Simonetta Italiano è stata l'insegnante di inglese di molti di loro, e ha deciso di raccontare alcuni aneddoti alla Gazzetta dello Sport. ​Da Capello a Carlo Ancelotti e i suoi salami, poi Sarri e il criticato Mazzarri.



SU CAPELLO - "E’ stato il primo allenatore importante col quale ho lavorato. Suo padre era un maestro e si vede: dà una grande importanza alle regole grammaticali. Voleva capire bene i verbi, i modi e le varie sfumature".



SU ANCELOTTI - "Anche lui era bravo. E’ un uomo buono, di grande generosità. Spesso si presentava a lezione portando salami. Il migliore dei giocatori? Forse Zappacosta. Bravo pure Borriello: un ragazzo sveglio".



SU SARRI - "Lui è davvero incredibile: assorbe subito parole e frasi idiomatiche. Curioso e aperto".



SU MAZZARRI - "Non è vero che in inglese era limitato come scrivevano giornali e siti. Lo presero di mira sin dall’inizio e per lui si creò un blocco mentale nell’esprimersi in inglese in pubblico, ma a lezione riusciva a reggere le conversazioni. Il primo impatto con una lingua è fondamentale: se si creano difficoltà, è complicato superarle".