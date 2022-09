Un caso curioso quello che ha riguardato Lautaro Martinez: il forte attaccante dell'Inter è sparito da Instagram per alcune ore, salvo poi tornare online e pubblicare una storia che conferma l'avvenuto recupero dell'account. Nel frattempo, su Internet sono circolate molte voci, alcune delle quali veramente assurde, sul motivo dell'accaduto. Agustina, Lady Martinez, ha voluto prenderla con leggerezza e in una storia ha pubblicato un'immagine mentre beve un mate, bevanda tipica sudamericana, e la didascalia: "Io che bevo un mate mentre osservo il potere d'immaginazione che esercitano. Li amo".



Scorri verso il basso per vedere le migliori foto di Agustina nella nostra gallery