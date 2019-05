A meno di una doppia cessione di Icardi e Perisic, il profilo di Federico Chiesa rimane fuori budget per l'Inter. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il calciatore della Fiorentina - ambito in prima battuta dalla Juventus - resta nel mirino, ma Ausilio si sta guardando intorno: piace Sanabria del Siviglia, il cui prezzo è più accessibile, monitorando anche Bergwijn del PSV e Carrasco del Dalian.