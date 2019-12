Sono giorni caldi a Milano, sponda Inter. Non per le condizioni climatiche in cui si trova il capoluogo lombardo, quanto più per le mosse di mercato che Marotta e Ausilio progettano negli uffici di viale della Liberazione: tra centrocampo, fascia sinistra e attacco si cercano i giusti rinforzi per Conte, ma si studiano anche i nomi di chi dovrà partire per fare spazio e finanziare le manovre e sulla lista c'è Matteo Politano. Le caratteristiche tecniche dell'esterno classe '93 non si incastrano nei meccanismi del 3-5-2 di Conte, per questo la partenza a gennaio è più che una semplice opzione e si cerca la soluzione migliore per le parti in causa.



GIORNI DI RIFLESSIONE - A partire proprio da quale sia la soluzione migliore per Politano. Non mancano infatti alternative per l'ex Sassuolo, corteggiato dalla Fiorentina che cerca un jolly con le sue caratteristiche e dal Napoli, a caccia di un esterno offensivo per dare più scelte a Gattuso e al ritrovato 4-3-3 azzurro. Proprio con Giuntoli, Marotta e Ausilio hanno affrontato l'ipotesi di uno scambio che porti Politano al San Paolo e Fernando Llorente a San Siro, un'operazione che accontenterebbe Rino e al contempo regalerebbe a Conte un'alternativa d'esperienza a Lukaku. Tutto però è in stand-by, perché come scritto in precedenza proprio Politano deve scogliere le proprie riserve sul futuro: l'Inter attende la decisione dell'esterno offensivo, attende che comunichi quale sarà la sua priorità tra le varie opzioni per il mercato di gennaio. Giorni di riflessione quindi, al termine del quale giocatore e società definiranno la linea comune su cui muoversi. Napoli, Fiorentina e Inter, tutti in attesa: il pallone è tra i piedi di Politano.



@Albri_Fede90