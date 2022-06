Il PSG non ha ancora formulato l’offerta giusta, ma in viale della Liberazione c’è la convinzione che presto i francesi arriveranno a soddisfare le richieste. Per Skriniar servono 80 milioni di euro, vanno bene anche 70 e bonus, mentre Ausilio è deciso nel rifiutare qualsiasi contropartita tecnica messa a disposizione dai parigini. Solo cash, questa la condizione necessaria e sufficiente per mandare avanti la trattativa.



SACRIFICIO NECESSARIO - Anche le prime resistenze del ragazzo stanno divenendo man mano sempre meno severe. L’Intermediario che ha impostato la trattativa con il PSG gli ha fatto capire che si tratta di un sacrificio anche per il club e che di fronte a determinate offerte è difficile voltare il capo. Anche per Skriniar la promessa di ingaggio è altissima, passerebbe dagli attuali 3 milioni a circa 7. Non siamo ancora alla fumata bianca, ma la tratta Parigi-Milano è caldissima e gli aggiornamenti molto frequenti.