, stasera saprà con chi tra Shakhtar e Basilea (probabile i primi), ma(Bruno Fernanda su rigore al 4’ del primo supplementare). Ho guardato spezzoni anche di quella partita e se c’è da dire che il Copenaghen è stato salvato almeno in cinque occasioni dal proprio portiere Johnson, va anche precisato che la difesa dello United ha concesso come non avrebbe dovuto.Se, dunque, non posso e non voglio tirare conclusioni affrettate,Peccato per l’infortunio di Sanchez (non credo possa recuperare in fretta), ma Lautaro per me ha fatto una buona partita perchè si è messo a disposizione della squadra.(Barella e Lukaku),(braccio di Sinkgraven) che l’arbitro aveva inizialmente concesso. Devo ammettere che a me la decisione finale, dopo consulto con il Var, è sembrata del tutto corretta, ma anche un episodio apparentemente marginale testimonia della capacità dell’Inter di andare spesso in area per creare situazioni pericolose. Peccato che, avesse trovato la via del gol al 25’ (Havertz dopo uno-due con con Volland) riaprendo una partita che sembrava sotto il totale dominio interista., che ha schierato il convincente 3-5-2 con gli stessi interpreti delle ultime partite,. Tuttavia l’azione del primo vantaggio nerazzurra è stata un inno alla manovra corale con Young che ha allungato gli avversari con un lancio, sul quale Martinez si è esibito in un colpo di tacco smarcante, sempre a beneficio di Young, bravo a rigiocar palla su Lukaku che ha fatto quel che sa. Cioè girarsi e tentare il tiro (questa volta respinto), è arrivato Barella e di esterno destro ha messo nell’angolo. Più essenziale il secondo gol che, comunque, è stato originato ancora da Young, svelto a trovare Lukaku in mezzo all’area. Il centravanti prima ha difeso palla mettendoci il fisico statuario, poi ha fatto perno sull’avversario Tapsoba e ha girato in rete.Sembrava una partita facile e, se non facile, comoda. Tanto che ancora a Lukaku è capitata l’occasione per fare il 3-0, ma il suo tiro è stato respinto da Hradecky. Niente di grave. Peròin un’area che avrebbe dovuto essere diversamente presidiata. Da qui in avanti non è nata un’altra partita, perché l’Inter ha continuato a condurla giocando, ma si è lasciata la porta aperta ad un possibilità, anche fortuita, che il Leverkusen tornasse in parità.(non gli succede quasi mai),(oltre a Moses per D’Ambrosio),(due grandi parate di Hradecky su Sanchez e Moses),. Le cosiddette finestre per i cambi erano già state utilizzate e così Sanchez è rimasto in campo zoppicando.Un capitolo a parte meritanoScrivere che l’Inter ha sofferto un mini assalto finale sarebbe falso. Ritenere che andasse chiusa prima è invece doveroso. Proprio perchè, in gara secca, tutto può accadere, le partite vanno sigillate senza remore. Come la prossima (Shakhtar o Basilea) che vale un posto in finale.Gol: 15’ Barella (I), 21’ Lukaku (I), 25’ Havertz (L)Assist: 21’ Young (I)Handanovic; Godin, de Vrij, Bastoni (dal 39’ s.t. Skriniar); D’Ambrosio (dal 14’ s.t. Moses), Barella, Brozovic, Gagliardini (dal 14’ s.t. Eriksen), Young; Lukaku, Lautaro (dal 19’ s.t. Sanchez)Hradecky; L. Bender, Tah, Tapsoba, Sinkgraven (dal 23’ s.t. Wendell); Palacios (dal 14’ s.t. Bailey), Baumgartlinger (dal 23’ s.t. Amiri); Havertz, Demirbay, Diaby; Volland (dal 40 s.t. Bellarabi).Ammoniti: D’Ambrosio (I), Sinkgraven (L), Bender (L), Barella (I)Espulsi:Arbitro: Carlos Del Cerro Grande