Doppia notizia dall’Olimpico: l’Inter è andata a sbattere sul primo vero

ostacolo del campionato, la Lazio è una squadra fortissima. Ha sbagliato

Inzaghi (e lo racconteremo), ha indovinato tutto Sarri che ora si sta

gustando l’effetto di un lungo lavoro. La sua squadra ha battuto con

merito l’Inter, ha giocato meglio, con più intelligenza e più qualità, ha

creato di più, poteva segnare più di tre gol, a tratti è stata

irresistibile. Ha saputo soffrire e reagire, difendersi e ripartire. Una

rete capolavoro di Luis Alberto (esterno collo, col piede che sembrava

sganciato dalla caviglia, un colpo da mostrare nelle scuole calcio: così

calciava Giancarlo Antognoni) e un’altra bellissima di Pedro (tiro a giro

tanto in voga di questi tempi) hanno premiato Sarri anche per le

sostituzioni del secondo tempo. Ma su tutti, il solito fenomeno, Sergej

Milinkovic-Savic: dove ci volevano classe, talento, idee e tecnica, c’era

lui.



RITMO BASSO - Prima mezz’ora al rallentatore. La palla girava stanca fra i

piedi dell’Inter, la Lazio lasciava fare. Era concentrata sulla fase

difensiva, sempre molto attenta. I nerazzurri avevano una chiara

supremazia sulla fascia destra dove Dumfries spingeva forte e

dall’olandese sono arrivate le prime iniziative in attacco. Però l’Inter

non riusciva a raggiungere le sue punte se non dopo azioni con un giro

palla estenuante e troppo prevedibile. La Lazio aspettava, cercava di

capire il punto debole finché l’ha trovato.



LA SCELTA SBAGLIATA DI INZAGHI - Tornando per la seconda volta

nell’Olimpico laziale, la sua vecchia casa, Inzaghi ha preso una decisione

sbagliata, di difesa, anzi, di rinuncia, non una decisione da grande

squadra: ha tolto la qualità di Calhanoglu per inserire Gagliardini a cui

ha affidato il compito di marcare Milinkovic. Ma Sergio, il miglior

talento laziale visto che Luis Alberto giaceva in panchina in attesa di

esplodere, non ha fatto altro che spostare la proprio zona d’azione da

centrodestra a centrosinistra, così ha trovato spazio. In ogni caso, anche

quando si muoveva nella sua zona di competenza il controllo di Gagliardini

non era efficace.



UN QUARTO D’ORA DI GRANDE LAZIO - La prima vera occasione è capitata a

Immobile su cross di Marusic, sinistro strozzato e palla fuori di niente.

Ma è stato l’ultimo quarto d’ora del primo tempo a piegare la partita a

favore della Lazio. Il caldo e l’umidità hanno allungato le squadre,

l’Inter non ha saputo approfittarne, la Lazio sì, eccome. Altra occasione

con Zaccagni, tiro a giro deviato con una gran capocciata da Skriniar, poi

ancora con Immobile grazie all’assist di Felipe Anderson scappato via a

Dimarco, con pronta e decisiva deviazione di Handanovic. Dimarco avrebbe

dovuto capire che il “riccetto”, come lo chiama Lotito, stava per

decollare e sulla pista buona ce l’ha messo un cross al bacio di

Milinkovic, cross partito dal centrosinistra: Dimarco si è addormentato,

Bastoni lo stesso e Felipe di testa ha battuto Handanovic. Un quarto d’ora

di grande Lazio per un vantaggio meritato. Come vedremo anche nella

ripresa, la difesa dell’Inter si è slabbrata di continuo.



ANCORA LAUTARO - L’inizio del secondo tempo è stato schizofrenico. Immobile

ha avuto subito, per la terza volta in questa partita, la palla del gol,

in fondo a un’azione partita con un’altra magìa (destro-sinistro e via) di

Milinkovic e rifinita da Lazzari. Al 2' quell’occasione, al 6' il pari

dell’Inter: punizione laterale di Dimarco respinta di testa da Cataldi e

ricacciata in area sempre di testa da Dumfries, Lautaro Martinez ha

anticipato Lukaku e Provedel e ha pareggiato. Un minuto dopo, palla-gol

interista da Dimarco a Dumfries, colpo di testa e deviazione di Provedel.

Ora sì che c’era partita.



LA PERLA DI LUIS ALBERTO - Sarri voleva vincerla e ha messo presto Pedro

(per Zaccagni, ammonito) e Luis Alberto (per Vecino). Una scelta per la

qualità. Inzaghi poco dopo ha risposto con una scelta per la corsa, fuori

la coppia di esterni sostituiti da Darmian e Gosens e fuori anche uno

spento Lukaku per far entrare Dzeko. La qualità ha pagato e bene.

Milinkovic continuava a dominare la scena, che adesso però divideva con un

altro fenomeno, Luis Alberto, e un altro vero protagonista, Pedro. L’Inter

ha perso contatto con la partita, mentre la Lazio se ne stava

impossessando con un calcio stupendo. Il gol di Luis Alberto è stato di

una bellezza monumentale: da Milinkovic (sempre lui) a Pedro, marcato male

in area, passaggio indietro per Luis Alberto che ha mollato quel collo

esterno pazzesco mandando la palla all’incrocio grazie anche a un leggero

tocco di Barella. E’ venuto giù l’Olimpico.



LA MELINA - Solo allora Inzaghi è corso ai ripari, fuori Gagliardini,

dentro Calhanoglu e anche Correa per Barella. Ma la Lazio non aveva ancora

finito. Nel 3-1 c’erano di nuovo loro, le tre stelle: Luis Alberto è

andato in pressing su Brozovic e gli ha soffiato il pallone, Milinkovic,

Luis Alberto, in area per Immobile steso da Darmian, Fabbri ha fatto

continuare, forse perché il tocco di Ciro ha messo Pedro nella condizione

migliore per il tiro a giro. Altro grande gol. E’ finita col torello

laziale e tutto l’Olimpico che lo seguiva con gli “olé”.



: 40’ Felipe Anderson, 6’ s.t. Lautaro, 30’ s.t. Luis Alberto, 41' s.t. Pedro.40’ Milinkovic Savic, 6’ s.t. Dumfries, 30’ s.t. Pedro.: Handanovic, Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries (dal 24’ s.t. Darmian), Barella (dal 32’ s.t. Correa), Brozovic, Gagliardini (dal 32’ s.t. Calhanoglu), Dimarco (dal 24’ s.t. Gosens); Lukaku (dal 24’ s.t. Dzeko), Lautaro.Provedel; Lazzari (dal 26’ s.t. Hysaj), Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Cataldi (dal 39’ s.t. Marcos Antonio), Vecino (dal 13’ s.t. Luis Alberto); F. Anderson (dal 39’ s.t. Cancellieri), Immobile, Zaccagni (Dal 13’ s.t. Pedro).Zaccagni (L), Marusic (L), Bastoni (I)Espulsi:Arbitro: Michael Fabbri (della Sezione di Ravenna)