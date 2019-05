Fiducia ai giovani di talento. Sarà questa l'impostazione decisa dall'Inter per studiare chi può davvero prendere l'eredità di Samir Handanovic nella porta del futuro: il portiere sloveno rimarrà certamente il titolare anche per il prossimo anno, quando compirà 35 anni a luglio. Ecco perché la società sta preparando il terreno per il futuro contando su una gestione differente per i due portieri di talento presenti in orbita Inter, dopo aver confermato ad Handanovic che resterà valido il suo contratto fino al 2021 da titolare. LA STRATEGIA - In primis, chiunque sia l'allenatore del prossimo anno, l'Inter porterà con sé Gabriel Brazao per il ritiro estivo. Il portiere brasiliano classe 2000 è stato voluto fortemente dal ds Ausilio, è considerato un predestinato e l'idea è di affiancarlo come vice Handanovic prima di decidere a luglio se possa già valere l'Inter del prossimo anno come secondo - questa la sensazione in casa nerazzurra -, in caso alternativo sarà nuovo prestito. Un investimento fatto insieme al Parma in cui il club crede tantissimo. Il prossimo sarà fatto invece per ricomprare Andrei Radu che al Genoa sta vivendo una stagione strepitosa nonostante la classifica difficile della sua squadra: miracoli, garanzie e tante risposte da portiere di livello che per un 21enne significano molto al primo anno di Serie A. L'Inter verserà una cifra di poco superiore ai 12 milioni al Genoa e lo riporterà a casa; poi, pronto un nuovo prestito (c'è l'ipotesi seria che possa rimanere proprio al Genoa) perché Radu possa giocare ancora con continuità e giocarsi con Brazao l'eredità di Handanovic. Percorsi probabilmente diversi, portieri che dovranno dimostrare affidabilità. L'Inter ha fatto le sue scelte.