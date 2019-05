La Juventus vuole Marco Asensio. E non è l'unica in Serie A, stando a quanto riportato da As in Spagna. I bianconeri, infatti, al pari dell'Inter, hanno già inviato un'offerta al Real Madrid per il gioiello classe '96, in vista della prossima estate di mercato. Entrambe le offerte superano i 100 milioni di euro, ma i Blancos, forti di una clausola rescissoria da 700 milioni, hanno fatto muro. Asensio non è sul mercato, almeno per il momento.