L'Inter deve mettere alle spalle la sconfitta in Coppa Italia e saper ripartire in fretta imparando dagli errori commessi. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Battere la Samp è un obbligo, per ripartire a -5 dalla vetta e poi vedere quel che accadrà. Insomma, se l’Inter che verrà dovrà cambiar pelle per tornare vincente, quella di oggi ha ancora due missioni da portare a termine: tenere vivo il campionato fino alla fine e dare l’assalto all’Europa League. E il nuovo format europeo potrebbe agevolare le squadre con una rosa ampia e di qualità, abituate a giocare ogni tre giorni. L’eliminazione dalla Coppa Italia è una ferita aperta che ha lasciato delusione e rimpianti. Ma la partita col Napoli può essere presa da guida per quello che l’Inter dovrà fare da qui a fine campionato per avvicinarsi alla perfezione a cui ambisce Conte”.