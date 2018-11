Nuova idea per l’estate in casa Inter per rinforzare il reparto difensivo. L’idea del duoè quella di toccare il meno possibile la rosa nerazzurra, rivoluzionando non tanto l’11 titolare, bensì le alternative a disposizione diha in programma una piccola rivoluzione in difesa al termine dell’anno dove oltre ad Andrea, il cui contratto in scadenza non sarà rinnovato, anche Joaopotrebbe dire addio con un anno di anticipo rispetto alla naturale scadenza. Il tutto al netto della possibilità che arrivino sulla scrivania dei dirigenti di Corso Vittorio Emanuele offerte monstre per Milan, autentico pezzo pregiato e ambitissimo sul mercato.I piani e i progetti dell’Inter sono già ben definiti. Il primo acquisto sarà un centrale difensivo giovane, ma con già almeno un anno di esperienza in Serie A alle spalle.Ad oggi i nomi sul taccuino degli osservatori nerazzurri sono due e corrispondono al danese classe ’96 della Sampdoria(ieri sera colpevole di un grave errore nel derby contro il Genoa) e al centrale classe ’96 dell’Atalanta,, tifoso interista e promosso anche da Marco Materazzi.Oltre a un giovane di grande livello l’Inter sta però pensando di inserire in rosa un altro difensore low cost ma di esperienza internazionale. Un erede di Miranda, insomma, ma con una carta di identità meno pesante del brasiliano. L’idea, secondo Tuttosport, è quella diClasse ’91 oggi infortunato, ha il contratto in scadenza 30 giugno 2019 ed è un pupillo di Ausilio già da tempo, già dal 2014 quando l’Inter provò l’acquisto dal Porto prima di essere battuta dagli oltre 30 milioni pagati dai Citizens per lui. Da allora l’Inter ha più volte provato la via del prestito a gennaio senza trovare l’intesa con il club.per completare la rosa e l’Inter ci sta seriamente provando.