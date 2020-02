L'Inter ha totale fiducia in Sebastiano Esposito e crede nell'attaccante classe 2002. Ci punta Conte, che lo ha schierato titolare accanto a Lukaku nell'ultima stagione, ci punta la dirigenza nerazzurra che ha già preso decisioni forti sul suo futuro.



TRE NO, ORA IL RINNOVO - Tre no a gennaio, l'Inter ha rifiutato tutte le richieste arrivate nell'ultima finestra di mercato: ci hanno provato in Italia, Parma e Spal su tutte, ma anche all'estero con un club inglese che ha chiesto il prestito. Niente da fare, Marotta e Ausilio hanno alzato il muro. E con l'entourage di Esposito c'è già il patto per il rinnovo in estate, quando compirà i 18 anni: prolungamento di cinque anni e ingaggio ritoccato, un rinnovo per ribadire la fiducia nel giovane attaccante e per blindare uno dei gioielli più brillanti del panorama italiano.