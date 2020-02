Luis Alberto è sicuramente uno dei protagonisti più importanti della Lazio dei miracoli che questa sera scenderà in campo contro il Verona e potrebbe scavalcare l'Inter e portarsi al secondo posto in classifica. Proprio con i nerazzurri c'è stato però un interessante retroscena.



IL GRADIMENTO DI AUSILIO - Luis Alberto piace tanto al direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio che più volte ha pensato al fantasista spagnolo per rinforzare la rosa nerazzurra. Una vera e propria trattativa non è mai stata impostata date le alte richieste del patron Lotito per lui e il budget di mercato concesso da Suning dirottato principalmente sull'attacco in estate.



IL PROGETTO FUTURO - Il gradimento, come detto, rimane, ma i piani dell'Inter e della Lazio allontanano Luis Alberto da Milano. Il club biancoceleste vuole rinnovare il suo contratto (nonostante qualche difficoltà) e quello nerazzurro a ha scelto, nel suo ruolo, di investire pesantemente su Christian Eriksen, giocatore dalle caratteristiche molto simili. Anzi, se l'Inter affonderà in estate su un centrocampista, lo farà con caratteristiche più fisiche simili, per tornare a un vecchio obiettivo, a quelle dell'altro centrocampista della Lazio, Sergej Milinkovic-Savic.