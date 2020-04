Giornate a casa, perché lì si deve restare. Giornate a casa, da riempire con quello che si vuole: allenamenti in camera, libri da leggere, passeggiata sui social, una corsetta su, film e serie tv, da sgranocchiare con gli occhi. Ce lo stanno raccontando tutti, nell'appuntamento quotidiano Diario di una quarantena: film in tv, serie on line, pellicole cinematografiche su cinema che hanno aperto la propria sala via web, di tutto e di più, insomma. Calciomercato.com segnala quello che, per la redazione, vale la pena essere vistoL’Inter del Triplete di José Mourinho, la stretta attualità con “Che tempo che fa”, ma anche “La Passione di Cristo” e “Sapori e dissapori”, per passare la serata di Pasqua davanti alla tv, ce n’è per tutti.- Due i momenti principali del programma: l'incontro one-to-one alla scrivania con l'intervista all'ospite di turno, seguito dal monologo di Luciana Littizzetto; a seguire, una discussione con ospiti prestigiosi sugli avvenimenti della settimana appena trascorsa. Conduce Fabio Fazio Con Filippa Lagerback.- Joey è un puledro esuberante, cresciuto libero e selvaggio nella campagna inglese. Separato dalla madre e acquistato da Ted, un ruvido agricoltore, è destinato all'aratro e a risollevare le sorti della famiglia Narracott.- Kate Armstrong, una chef affermata, perfezionista e dedita completamente al suo lavoro, si occupa di un ristorante molto chic di Manhattan, in cui vengono serviti piatti dall'aspetto delizioso e invitante. Ha un rapporto davvero pessimo con Nick, il suo aiutante cuoco: i due litigano continuamente, anche perché lui ha idee tutte sue su come andrebbero preparati i cibi. All'improvviso, le viene affidata la nipotina Zoe, di soli otto anni, e la situazione si complica ulteriormente.- Il trionfo dell’Inter di Mourinho che centra il Triplete. Una stagione magnifica che si può rivivere attraverso le reti di Eto’o e Milito.- Dal regista premio Oscar Mel Gibson, un'intensa storia di coraggio e sacrificio che illustra le ultime dodici ore della vita terrena di Gesù Cristo.- Storia vera di Leo Sharp, un veterano della seconda guerra mondiale che divenne un corriere per il cartello di Sinaloa, un cartello di trafficanti di droga messicani che opera nello Stato di Sinaloa, Sonora e Chihuahua.: Indotta dal compagno, una giovane ingenua finisce in prigione per appropriazione indebita e impara in fretta a sopravvivere in una nuova e dura realtà.- A un giovane idealista (Driver) membro dello staff della senatrice Dianne Feinstein (Bening) viene assegnato il compito di condurre un’indagine sul Detention and Interrogation Program della CIA, creato post 11 settembre. Scopre così fino a che punto i servizi segreti si siano spinti a nascondere verità scomode per il proprio paese, sovvertendo la legge.- Dopo aver assistito alla morte di un bambino durante uno scontro violento, un ex calciatore lancia una squadra giovanile per aiutare i bambini locali a evitare ulteriori spargimenti di sangue.