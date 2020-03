L'Inter di Conte non è così diversa da quella di Mancini e Spalletti. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport, che paragona la media punti dei tre allenatori.



“Un'involuzione decisa e precisa, e in linea con altre Inter del recente passato. A misura di scudetto fino al giro di boa e poi regolarmente attardata. Al punto da compromettere anche la qualificazione in Champions League. E' il caso della squadra affidata per l'ultima volta a Mancini – nel 2015-16 – che veleggiava al primo posto fino a gennaio per poi sciogliersi di colpo. In quella stagione, media di 2,05 punti nel girone di andata e di 1,47 nel ritorno. Due anni fa, con Luciano Spalletti che aveva appena preso il timone dell'Inter, ecco un cammino fatto di 2,15 punti in media all'andata e 1,6 nel ritorno. Un ruolino decisamente fuori portata - il quarto posto arrivò col fiatone - ma addirittura superiore a questo di Conte. Con una squadra che, chiamata alle prove-verità, non ha risposto presente”.



La media di Conte, invece, si apprende sempre dal Corriere dello Sport, è passata da 2,42 punti nel girone di andata, a 1,33 punti nel girone di ritorno.