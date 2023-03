"Abbiamo scritto un pezzo di storia". Lo dice forte e chiaro Simone Inzaghi, che ieri sera ha riportato l'Inter ai quarti di Champions League 12 anni dopo l'ultima volta. Stagione 2010/11: era l'anno del cambio in panchina tra Benitez e Leonardo, il brasiliano ha preso la squadra già qualificata agli ottavi, ha fatto fuori il Bayern con un gol di Pandev a due minuti dalla fine ed è uscito contro lo Schalke di Raul Gonzalez Blanco. Era il 13 aprile 2011, che fine hanno fatto i giocatori che erano scesi in campo quel giorno a Gelsenkirchen? Scorri la gallery per scoprirlo.