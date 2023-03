Una settimana dopo il Milan è promossa anche l’. Dallo 0-0 dei rossoneri in casa del Tottenham all’identico 0-0 dei nerazzurri in casa del Porto, la storia si ripete e così. Giusto, giustissimo, così, perché gli uomini di Inzaghi, come quelli di Pioli, hanno il merito di capitalizzare il gol di vantaggio dell’andata, grazie alle parate di, giàa San Siro, migliore in campo a Oporto. E’ il portiere nerazzurro, infatti, a deviare sul palo l’ultimo disperato tentativo dei portoghesi quando sta per scadere il centesimo minuto, subito dopo un salvataggio altrettanto decisivo sulla linea di. Un pizzico di fortuna, d’accordo, ma anche il premio alla grande attenzione difensiva di tutta la squadra e in particolare del trio iniziale, che nel finale si trasforma in un altro trio non meno attento,. Con l’unico neo, anche in questo caso simile a quello del Milan, rappresentato dal fatto chee quindi chiudere in anticipo la qualificazione senza aspettare il fischio finale.L’Inter incomincia a giocare dopo un quarto d’ora in cui il Porto si illude di segnare un paio di volte con le conclusioni died, che però non sorprendono Onana. Il segnale del risveglio è offerto da, il cui sinistro non è sufficientemente angolato. Quanto basta, comunque, per raffreddare il clima bollente del “Dragao”, anche se, lasciando l’iniziativa ai padroni di casa che attaccano a folate, cercando soprattutto Taremi e il suo compagno di repartoL’impressione che il Porto offra più fumo che arrosto è testimoniata dal fatto che nel primo tempo Onana non deve compiere le stesse prodezze della gara d’andata, prima del gol di. Proprio per questo, però, ci vorrebbe un’Inter più propositiva. La squadra di Inzaghi, invece, procede a strappi senza sfruttare le fasce laterali perché Dumfries a destra avanza troppo poco, mentrea sinistra si preoccupa più di difendere. A poco servono, quindi, le accelerazioni di, il più intraprendente dei tre centrocampisti centrali, perchésono impegnati soprattutto in fase di interdizione. E così, mentre Dzeko cerca di arretrare per toccare qualche pallone,rimane troppoe comunque mai pericoloso quando potrebbe puntare verso la porta.Per fortuna dell’Inter, ilperché al momento del dunque appare spuntato e troppo prevedibile. I demeriti dei biancoblù di Conceicao si mescolano comunque con i meriti dei gialli di Inzaghi che giocano una grande partita difensiva, con i titolari che incominciano la partita e con i panchinari che Inzaghi manda in campo nel finale. Più di Lukaku che rileva Dzeko, mentre D’Ambrosio sostituisce Dimarco,al posto del bravissimo Darmian, a dimostrazione di una prova collettiva, al di là degli acuti dei singoli, a cominciare da. E così alla fine Inzaghi si gode un traguardo importantissimo perché l’Inter torna nei quarti dodici anni dopo., per blindare almeno il secondo posto in campionato.