Qualcuno in Argentina va di corsa e lo paragona a Dybala. Sarà perché mancino, buon fisico, qualità e capacità di vedere la porta:. L'attaccante del futuro, giurano in Argentina su questo ragazzo che tante squadre italiane hanno cercato e sondato nelle ultime settimane, ma adesso- Nico Gonzalez è praticamente in pugno ai nerazzurri. Dopo Lautaro Martinez, l'attaccante classe '98 è oggetto del desiderio del ds Piero Ausilio:in gran segreto per richiedere il passaporto comunitario. E l'idea è di una sinergia con un altro club per dare spazio a questo talento,. Adesso c'è da chiudere l'accordo con l'Argentinos Juniors, la richiesta è di 10 milioni di euro, Ausilio è avvisato ma si è mosso in anticipo su questo prospetto.- Intanto,, certamente quelli di maggior spessore. Lavori in corso per ottenere il via libera su. L'occasione la offre il mercato, perché Bamba si svincola dal club francese e l'Inter ci sta seriamente pensando, i dubbi però sono legati ai costi delle commissioni elevati e a una concorrenza che non manca per un talento a costo zero come Bamba. L'idea però è forte, identikit diverso rispetto a Gonzalez ma altrettanto intrigante. Non solo Malcom, Nainggolan e i tanti sogni...