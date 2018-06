In principio fu Lautaro, ma la scommessa sudamericana – e non troppo, viste le cifre – potrebbe ripetersi.e l’, un matrimonio ancora lontano ma che potrebbe verificarsi. Ma andiamo con ordine. Ilè uno dei talenti più ambiti del panorama argentino: in forza all’, “sogna l’Europa”, ma al momento è concentrato sulle vicende biancorosse.– L’interesse più concreto, specialmente nei sondaggi e nei contatti, è stato quello dell’Inter. Ventidue partite e sette reti sono bastate al calciatore per attirare Corso Vittorio Emanuele: come hanno confermato i vertici dell'Argentinos Juniors a Calciomercato.com,. Quest’ultima non ha intenzione di cedere il giocatore, consapevole delle sue qualità e della possibilità di farlo crescere ulteriormente, facendo lievitare il prezzo.– circa otto e mezzo di euro – necessari per strapparlo alla squadra allenata da Alfredo Berti, in questo momento.legano González ai Bichos Colorados, forti della situazione e intenzionati ad aspettare un’asta.– Anche ilsi è informato. Più tiepidamente, ma lo ha fatto. Il classe ’98 ha mostrato copiosamente le proprie qualità, tanto che alcune settimane fa lo avevamo inserito nella lista dei migliori cinque talenti del campionato argentino . L’attaccante, punta che si sta formando anche come esterno, paragonato a Paulo Dybala ma che sogna le gesta di Angel Di Maria, piace pure alla: i viola, dal canto loro, hanno sondato il terreno con l’entourage del giocatore.