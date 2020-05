In prima linea, per un talento pronto al grande salto. L'Inter non molla Sandro Tonali e sta studiando il piano per strapparlo al Brescia e alla concorrenza, con il passare dei giorni sempre più agguerrita. Il nome del centrocampista classe 2000 è sul taccuino di Juventus, Barcellona, Milan e Paris Saint-Germain, per vincere la sfida Marotta deve presentare un'offerta convincente al giocatore e a Cellino, che continua a sparare alto per il suo cartellino. Conte stravede per Tonali, apprezza la sua qualità e la sua personalità, l'Inter proverà ad accontentarlo, ma al momento non ha intenzione di fare follie.



IL PUNTO - Nelle ultime settimane ha intensificato i contatti con il suo agente Bozzo, con il Brescia l'appuntamento è rimandato a fine maggio-inizio giugno, quando il futuro del calcio italiano sarà più chiaro. L'Inter ci crede ma non vuole svenarsi, tradotto non vorrebbe spendere più di 30-35 milioni più bonus, magari inserendo nell'affare contropartite gradite ai lombardi, con l'obiettivo di abbassare il prezzo totale. Una spinta all'affare potrebbe arrivare dalle cessioni di quei giocatori che non rientrano nei piani, ​da Icardi a Perisic, da Nainggolan a Lazaro, passando per Joao Mario e Dalbert. Praticamente mezza squadra sul mercato, che potrebbe finanziare i colpi dell'estate. Marotta ha una priorità, prima vendere, poi acquistare. Più sarà il budget a disposizione più saranno alte le chance di arrivare a Tonali.