Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine della sfida contro il Milan, il tecnico dell', ha analizzato gli episodi della partita e fatto mea culpa per il blackout nerazzurro.“Sì, all’inizio è stata una partita equilibrata e di studio. Poi abbiamo fatto un bel gol con una bellissima azione e dopo aver subito l’1-1 c’è stato un blackout che ci è costato altri due gol. Poi abbiamo trovato il secondo gol, bellissimo, ma quella mezz’ora ha lasciato a desiderare e dovevamo fare meglio. Io che sono l’allenatore sono il primo responsabile“Sono state due partite diverse, noi stasera abbiamo fatto molta fatica a fare due gol. Avremmo potuto farne altri ma abbiamo trovato un grande Maignan. Noi, invece, prendiamo gol troppo facilmente e dobbiamo lavorare su questo”.“Analizzeremo, ma per vincere un derby bisogna fare di più. Dopo i cambi abbiamo fatto quello che dovevamo, ma in quel passaggio a vuoto il Milan ha fatto 3 gol”.“Gestire i momenti è troppo importante per la nostra squadra, non dobbiamo avere questi blackout visti contro Milan e Lazio perché in queste partite i dettagli fanno la differenza. Noi per fare due gol abbiamo dovuto costruire e fare giocate importanti, loro hanno segnato tre gol troppo facili”.“Parlare di singoli è difficile, abbiamo avuto quel momento dove abbiamo preso l’1-1 in uscita, con la partita in controllo. I quinti dovevano stare bassi a inizio partita e per questo avevo richiamato Dumfries. Prima del loro pareggio non c’erano avvisaglie”.“Sono d’accordo, questa è la stessa squadra che l’anno scorso non ha preso gol per 8 partite. I numeri vanno letti e vanno letti in quella direzione. Facciamo fatica a far gol, potevamo farne di più senza Maignan, mentre loro andavano facilmente in porta. Sono io soprattutto, che sono l’allenatore, a dover migliorare questi aspetti”.“In questo momento mi brucia aver perso un derby, per i tifosi e per la società che ci tengono tantissimo. Dovevamo e potevano fare di più per questa partita che si è sempre decisa con episodi”