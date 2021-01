L'Inter di Conte è una squadra che sa essere imprevedibile nonostante dei codici standard. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Conte ha la fiducia dei suoi. Non l’ha mai persa, certo, ma ha saputo costruire una fortezza sulle macerie dell’eliminazione europea. Come ha fatto? Con tre mosse. La prima: ha reso l’Inter imprevedibile nonostante la scelta di un modulo fisso, il 3-5-2, e di un blocco di titolari dai quali difficilmente si discosterà da qui in avanti. L’Inter la leggi ma non la fermi. Lo sanno tutti che si passa da Lukaku, eppure il belga non è marcabile per la maggior parte dei difensori del campionato. E ancora: Hakimi, arma tattica devastante, ha sempre una doppia opzione disponibile e valida allo stesso modo, andare sul fondo con il destro oppure rientrare sul sinistro (con il quale ha segnato 4 dei 6 gol), complicato difendere in velocità su uno così. Altro passaggio chiave: dentro il 3-5-2 l’Inter ha migliorato le uscite difensive, il gol di Barella nato dai piedi di Bastoni è un movimento ripetuto ad Appiano centinaia di volte. Non c’è più, adesso, «solo» l’appoggio all’esterno difensivo e il lancio «no look» su una delle due punte: l’Inter ha un’alternativa”.