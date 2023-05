Senza fretta, senza correre rischi, puntando sulla propria forza e non sugli errori avversari.: non subisce più gol, uno solo in queste 5 vittorie, ma soprattutto ha smesso di sbagliarli. Segnano Dimarco, al secondo tiro nerazzurro, e verso il tramonto Lukaku, al primo tiro del pomeriggio. Ricordano tutti cosa Big Rom ha fallito con Fiorentina e Monza, e non solo lui e non solo lì. Lo ricorda soprattutto Inzaghi, che ha rischiato di non arrivare fin qui, quarto in classifica e ancora davanti al Milan alla vigilia del primo derby di Champions.. Ha lasciato che la Roma, spinta dal solito fantastico pubblico provasse ad aggredirla, l’ha fatta sfogare senza rischiare nulla, e l’ha colpita con la grande combinazione dei ritrovati Brozovic e Dumfries, finalmente tornati dal Qatar e recuperati alla causa di Inzaghi. Sul centro dell’olandese non sono arrivati Lukaku e Correa, ma Dimarco, dal lato opposto, da un esterno all’altro, un modo di fare calcio che Inzaghi ha scelto dal primo giorno a Milano., che anzi è totalmente da giocare, però Inzaghi sa che lo perderà solo se l’avversario si dimostrerà migliore, non perché l’Inter farà come troppe volte ha fatto quest’anno, consegnandosi agli altri già prima di giocare., il traguardo che più del quarto posto interessa a Mourinho per alimentare il suo mito.: l’abbraccio collettivo della squadra a fine partita, in mezzo al campo, a favore di telecamere e tifosi, la rissa verbale al posto dell’intervista, tutte cose già viste,Ma stavolta almeno c’è l’alibi degli assenti e il rimpianto per cui appena mette Dybala (minuti pre Coppa, ma anche un modo per provare a pescare il jolly) Ibanez rovina definitivamente il sabato della Roma, regalando a Lautaro il pallone da cui nasce il raddoppio di Lukaku.(nel recupero, traversa del Toro) per costringere Inzaghi a rivedere scelte che erano fatte. Dzeko resta in panchina perché dovrebbe essere lui a fare tandem con Lautaro nel derby,(3 gol e 2 assist nelle ultime 3 partite) come nell’anno dello scudetto?@GianniVisnadi