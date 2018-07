L'Inter non gradisce l'attesa infinita di Moussa Dembelé. E allora sì, l'operazione per il centrocampista belga del Tottenham è a forte rischio dopo diversi incontri, contatti e tentativi di portarlo a Milano visto il contratto a scadenza 2019. Dembelé non ha ricevuto l'offerta cinese che aspettava, vuole fare cassa con un contratto importante e la sua ultima mossa non è piaciuta all'Inter: gli aggiornamenti su un'operazione che entra a rischio nel nostro video dal centro di Milano.