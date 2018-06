Pazza idea in casa Inter: i dirigenti nerazzurri stanno valutando l'idea di mettere sotto contratto Darijo Srna, storico terzino destro croato dello Shaktar Donetsk. In questi giorni il classe 1982 è stato avvistato a Cagliari, dove si è recato per valutare l'offerta del club sardo, che non avrebbe ancora accettato. Il motivo, conclude Sky Spoort, potrebbe essere proprio il sondaggio del club nerazzurro. Ricordiamo che il calciatore, in scadenza di contratto con il club ucraino, sarà squalificato fino ad inizio settembre per via di una squalifica per doping.