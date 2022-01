L'Inter e un mercato di gennaio positivo. Gosens per rimpiazzare Perisic, subito e nel futuro, Caicedo per aggiungere una punta in più al motore di Inzaghi. Il club nerazzurro si è mosso bene ma non solo per l'immediato. Per la prossima stagione Marotta ha prenotato Gianluca Scamacca per l'attacco e Davide Frattesi per il centrocampo. E oggi in tal senso sono arrivate conferme dirette.





LE PAROLE - "L'Inter è stata tra le prime a muoversi su Frattesi", ha detto oggi l'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali. Dando seguito all'anticipazione di Calciomercato.com, che da tempo vi racconta dei contatti tra i due club. E non solo, anche con l'agente del calciatore, Giuseppe Riso, che pure ha parlato del possibile arrivo di Frattesi all'Inter: "Tante richieste ma il Sassuolo ha deciso di tenerlo? Siamo rimasti d’accordo che ne parleremo questa estate", ha detto oggi.



IL PUNTO - E quindi, discorsi rinviati a giugno. Ma l'Inter è fiduciosa, i colloqui sono ben avviati e potrebbero riprendere ben prima dell'estate. Per prendere Frattesi al momento serve una cifra vicina ai 25 milioni di euro. I prossimi mesi potranno cambiare un minimo le carte in tavola, anche per questo il club nerazzurro vorrebbe definire il prima possibile l'affare, di cui è convinta da tempo l'area tecnica, in primis Piero Ausilio. Il Sassuolo potrebbe agevolare l'operazione consentendo un pagamento dilazionato, magari con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto. Se ne riparlerà. L'Inter ha scelto Frattesi, il Sassuolo è pronto a trattare.