Filip Kostic ha cambiato agente passando ad Alessandro Lucci e ve l'abbiamo raccontato in esclusiva. Un cambio propedeutico all'addio a fine stagione a parametro zero all'Eintracht Francoforte con l'Inter che ha già trovato un principio di intesa per portarlo a Milano. Il club nerazzurro non è però solo perché anche soltanto in Serie A stanno pensando all'esterno serbo anche la Lazio (che già la scorsa estate aveva provato ad acquistarlo per Sarri) e la Fiorentina, che continua ad essere alla ricerca di un laterale mancino.