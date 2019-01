Gabriel Brazao all'Inter, tutto fatto. Un'operazione impostata da dicembre, completata nei dettagli in un incontro avvenuto durante la scorsa settimana con gli intermediari e adesso conclusa grazie all'alleanza con il Chievo che prenderà formalmente da subito questo brasiliano classe 2000. Brazao è un portiere decisamente promettente, gioca con la Seleçao Under, considerato uno dei più bravi nel suo ruolo come potenziale in Brasile e nell'intero Sudamerica. Per ragioni di slot da extracomunitari, l'Inter lo girerà al Chievo per 6 mesi così da riprenderlo poi per il ritiro estivo del prossimo luglio in nerazzurro.



I DETTAGLI E LINCOLN - Gabriel Brazao firmerà in questi giorni per l'Inter durante il Sudamericano Sub20 in Cile dove si trova con la sua Seleçao, un emissario raccoglierà la sua firma e dalla fine di questa competizione volerà in Italia per sbarcare inizialmente al Chievo. Il suo contratto sarà di 5 anni, l'Inter versa 2,4 milioni più bonus al Cruzeiro per avere immediatamente Brazao e anticipare la concorrenza di diversi club (soprattutto dalla Spagna). Affare brasiliano concluso e fortemente voluto dal ds Piero Ausilio, mentre dal Flamengo arrivano secche smentite su una opzione per Lincoln​, gioiellino anche lui classe 2000 ma attaccante. L'Inter è in ottimi rapporti col Mengao grazie all'affare Gabigol, Lincoln piace ma non c'è nessuna corsia preferenziale già messa per iscritto tra i due club. Mirino puntato per il futuro, per adesso niente di più. Aspettando Brazao in Italia...