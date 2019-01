Sempre più concreto l'interesse della Sampdoria per la giovane punta dell'Inter, Davide Merola. Il classe 2000 è entrato nei radar della società blucerchiata, già in trattativa con i nerazzurri, che in tempi non sospetti avevano chiesto informazioni su Joachim Andersen. Nei prossimi giorni i due club proveranno ad approfondire entrambi i discorsi.