Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, fino al 30 giugno per l'Inter non sarà possibile effettuare il riscatto di Joao Cancelo dal Valencia. Il club nerazzurro ha però un piano ovvero quello di convincere il giocatore a prendere tempo fino a luglio e poi risedersi attorno a un tavolo per trattare. Potrebbe però essere tardi perchè il Manchester United e la Juventus fanno sul serio per lui.