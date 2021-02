Gaffe. Non si può che definirlo così l'episodio che ha visto protagonista ieri pomeriggio l'ex arbitro Tiziano Pieri, oggi opinionista per Raisport, nel corso della trasmissione "La Giostra del gol". Si parlava del derby tra Milan e Inter, andato in scena pochi minuti prima dell'inizio del programma e Pieri, prendendo visione di un tabellino della partita rivelatosi poi errato, dichiara: "Molto probabilmente l'Inter ha fatto un errore, ha usato una finestra in più per i cambi. Non vorrei sbagliare. Al 78° è entrato Darmian insieme a Gagliardini. Primo slot. Al 79° è entrato Sanchez, secondo slot. Poi è entrato Young, terzo slot. Il quinto cambio, Vidal, l'ha fatto con il quarto slot che non è ammesso. Quindi potrebbe perdere la partita a tavolino".



Ragionamento corretto a termini di regolamento, se non fosse che il tabellino consultato dall'ex direttore di gara era sbagliato, in quanto Sanchez aveva fatto il suo ingresso in campo nello stesso momento di Darmian e Gagliardini. In parole povere, Conte ha sfruttato correttamente i tre slot a disposizione per i 5 cambi e costringendo Pieri a una doverosa rettifica. "Oggi pomeriggio durante la trasmissione "La Giostra del Gol" ho letto un tabellino che riportava i minuti dei cambi dell'Inter - ha scritto su Twitter -. Il tabellino era sbagliato e l'ho precisato pochissimi minuti dopo durante la stessa trasmissione. Mi scuso per l'errore", ha scritto successivamente dal proprio profilo Twitter per giustificare la gaffe.