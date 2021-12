L'Inter incassa come regalo di Natale circa 3,5 milioni di euro. La spedizione arriva dalla Francia e in particolare dal Reims che ha fatto scattare, grazie alle 17esima presenza in campo nell'ultima gara disputata, di Andreaw Rayan Gravillon. Il difensore francese uscito dalla Primavera nerazzurra, mercoledì ha toccato quota 17 caps stagionali facendo così scattare la clausola siglata in estate che prevedeva l'obbligo di riscatto al raggiungimento della 17esima gara giocata.