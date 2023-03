- Comitato di Milano e della sua mission di educare giovani e meno giovani attraverso lo sport come strumento di integrazione. L’iniziativa è stata lanciata sulla piattaforma Wishraiser e terminerà martedì 14 marzo 2023.: assistere il prossimo 19 marzo alla sfida di campionato Inter-Juventus con accesso alla Milano Lounge e visitare il quartier generale dell’Inter.La società nerazzurra ha scelto di stare al fianco delnelle suea favore dell’educazione e dell’inclusione tramite la valorizzazione della pratica sportiva, con particolare attenzione alle aree cittadine e alla popolazione che esprimono maggiore necessità di supporto.La campagna di raccolta fondi è attiva su www.wishraiser.com/inter e permette a tutti coloro che effettuano una donazione di vincere uno dei tanti premi in palio, tra cui: una visita alla Sala Trofei e alla sede nerazzurra, visite al Suning Training Centre di Appiano Gentile, maglie autografate o video di ringraziamento da parte dei campioni dell'Inter.Tutti i donatori inoltre concorreranno per la vittoria del premio finale: assistere al derby d’Italia Inter-Juventus in programma il prossimo 19 marzo 2023 con accesso alla Milano Lounge e visitare la InterHQ.«Crediamo molto nello sport come mezzo per veicolare valori positivi quali inclusione, spirito di squadra, impegno e aggregazione sociale. In questo senso il lavoro sul territorio del Centro Sportivo Italiano (CSI) - Comitato di Milano è straordinario» ha dichiarato il Vice Presidente Javier Zanetti, protagonista di una delle attività in palio per i donatori e da sempre in prima linea nelle attività di responsabilità sociale nerazzurre. «L’Inter è entusiasta di dare il suo contributo con questa campagna di raccolta fondi su Wishraiser e siamo certi che i nostri tifosi parteciperanno numerosi.»Centro Sportivo Italiano (CSI) - Comitato di Milano ricopre un ruolo centrale nella valorizzazione della pratica sportiva in tutti i luoghi della società e del territorio milanese, ponendo una particolare attenzione sui temi dell’educazione e dell’inclusione, oltre a promuovere politiche di promozione dell’accoglienza, delle pari opportunità, della tutela dell’ambiente, dell’infanzia e dell’adolescenza, dell’integrazione sociale.. Wishraiser è la piattaforma che sta innovando il mondo della donazione in Europa. Lo fa premiando chi dona. Sostenendo una causa sociale su Wishraiser, chi dona ha la possibilità di partecipare a un’estrazione per vincere un premio o un’esperienza indimenticabile.«Sono orgoglioso di questa campagna solidale a favore del Centro Sportivo Italiano - Comitato di Milano. Da sempre con Wishraiser sosteniamo tantissime organizzazioni che come CSI valorizzano lo sport come strumento non solo ricreativo, ma anche educativo e di integrazione» aggiunge, CEO e co-founder di Wishraiser, «ci tengo a ringraziare l’Inter per aver dato vita a questa collaborazione con noi di Wishraiser per supportare questo progetto sociale che sono sicuro avrà un impatto concreto e immediato su tantissime persone»