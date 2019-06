Pedro de la Vega arriva in Italia, adesso è fatta per davvero. Lo paragonano a Chiesa, è un esterno rapidissimo e tecnico, amante del dribbling e di talento vero: classe 2001, è già nel giro della prima squadra del Lanus con cui è esploso, dove è diventato un idolo e presto sarà protagonista anche in Serie A. Lo ha preso a titolo definitivo il Genoa: l'argentino arriverà presto e firmerà un contratto di 5 anni per 10 milioni di euro che saranno versati al Lanus in più anni. Nell'accordo compresa anche una percentuale del 5% sulla futura rivendita in favore della società sudamericana.





RADAR INTER - C'è un dettaglio importante che riguarda de la Vega: l'operazione si chiude in sinergia con l'Inter, perché il club nerazzurro agisce insieme al Genoa in questo affare che comunque vedrà inizialmente i rossoblù da soli nell'acquistare l'argentino. La regia è di Javier Zanetti che lo fa seguire da mesi per conto dell'Inter, ha incontrato il presidente del Lanus e i genitori del ragazzo in occasione del Sudamericano Sub 20 in Cile, fanno la differenza gli ottimi rapporti con il Genoa e così l'Inter avrà una corsia preferenziale su de la Vega per un'eventuale cessione futura. Con le condizioni giuste, adesso Preziosi stringe e si regala questo colpo, operazione in chiusura con tanto di scambio di documenti. Un altro talento sudamericano arriva in Serie A...