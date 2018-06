Luciano Spalletti vuole Moussa Dembelé. Lo vede come l'uomo giusto per il centrocampo a due della sua Inter, vuole che si insista, non è casuale il contatto con gli agenti in sede di due giorni fa né i contatti ripetuti di queste ore. La sfida alla Juventus (più che al Napoli) è apertissima: i bianconeri valutano un'offerta, l'Inter invece si è portata avanti col ds Piero Ausilio che sta provando a convincere Dembelé rispetto alle tentazioni dalla Cina con una nuova strategia.



IL PIANO - Il discorso cinese per il centrocampista del Tottenham - a scadenza nel 2019 - non si è ancora concretizzato. E allora è stata la dirigenza nerazzurra a proporre la strada a Dembelé: uno o due anni all'Inter con tanto di Champions League, poi la destinazione Jiangsu Suning quando ormai avrà compiuto 32 o 33 anni. Il belga ci sta pensando, così l'Inter offre un piano alternativo alla Cina immediata e tenta seriamente Dembelé, mentre la Juve è sullo sfondo e non vuole mollarlo. Ma adesso si spinge, la corsa è aperta...