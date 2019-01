Rodrigo De Paul sta scalando le gerarchie e sale nelle quotazioni di Inter e Napoli. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il calciatore argentino - vicino alla Fiorentina in estate - è il nuovo sogno dei nerazzurri e dei partenopei. E proprio da Firenze potrebbe partire l'interessamento per il calciatore dell'Udinese, dato che Federico Chiesa - primo obiettivo - costerebbe troppo: valutazione da sessanta milioni di euro, fattibile solo per i top club europei. L'Inter vira dunque su De Paul, che costa la metà dell'esterno italiano.